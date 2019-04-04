KORKUTELİ AĞILLAR BÖLGESİ SULAR ALTINDA!

Ülkeyi son bir haftadır etkisi altına alan ve özellikle önceki gün yağan şiddetli yağışlar sonrası bazı bölgeler zarar gördü. Bu bölgeler arasında Korkuteli ve Dörtyol da var.

Önceki gün tüm yurtta etkili olan sağanak yağış sonrası Köprü Barajına ulaşan su,Dörtyol ve Korkuteli köylerini birbirinden ayıran dere yatağının taşmasına neden oldu.

Özellikle Korkuteli Ağıllar Bölgesi sular altında kaldı, çok sayıda hayvan telef oldu.

Lefkoşa ve bölgesinde bulunan gölet ile barajlardan taşan suyu alan ağıllar bölgesinin arkasında bulunan derenin, şiddetli gelen suya dayanamayarak patlaması sonucu, bölgede bulunan ağıllar sular altında kaldı,çok sayıda hayvan telef oldu,ağıl sahipleri hayvanlarını kurtarmak amacıyla seferber oldu.

Olayla ilgili BRT ekibi bugün bölgeye giderek,yaşanan mağduriyeti gözlemledi.

Korkuteli Muhtarı Fettah Karakuzu olayla ilgili BRT’ye açıklamada bulundu.

Karakuzu, sorunun yağmur suyunun Köprü göletine gelmesinden kaynaklandığını belirterek, aslında bu suyun Vadili göletinden İnönü göletine verilmesi gerektiğini söyledi ve tüm suyun Köprü göletine doldurulmaya çalışılması sonucu bugünkü durumun yaşandığını ifade etti.

Köy sakinlerinin bu durumdan büyük zarar gördüğünü, hayvanlarının telef olmasının yanısıra arpa ve balyalarının da çürüdüğünü dile getiren Karakuzu, bölgedeki setin ihmal sebebiyle bu hale geldiğini söyledi ve Mağusa’dan suyun tahliye yolunun acilen açılmasını istediklerini vurguladı.