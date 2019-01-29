KORKUTELİ YAKINLARINDA İKİ ARAÇ YÜZ YÜZE ÇARPIŞTI!
Çok sayıda yaralı var!
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Korkuteli yakınlarında alkollü sürücü dehşet saçtı
Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Lefkoşa - Mağusa anayolunun Korkuteli köyü yakınlarında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu yaşanan kazada birçok yaralı olduğu bildirildi.
Kazanın KS 584 plakalı aracın karşı şeride geçmesi sonucunda yaşandığı bildirilirken, olay yerinden gelen bilgilere göre bu araç sürücünün oldukça fazla alkollü olduğu ifade edildi.
Etiketler : Lefkoşa - Mağusa anayolu, Korkuteli köyü, kaza, yaralı
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