Korona bitiyor diye erkenden sevinmeyin! Kötü haber Pfizer'in bir numarasından geldi

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, dünya üzerinde 5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili keyifleri kaçıracak bir açıklama yaptı. Koronavirüsün uzun yıllar boyunca devam edeceğini belirten Bourla, "Şu an içinde olduğumuz dalga, yasaklara sebebiyet verecek son dalga olacak" dedi.

Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, Fransız medyasına koronavirüs salgınının gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. BFM TV'ye konuşan Bourla, "Koronavirüs daha uzun yıllar boyunca devam edecek. Fakat şu an içinde olduğumuz dalga, yasaklara sebebiyet verecek son dalga olacak" dedi. Bourla ayrıca geliştirdikleri Kovid-19 aşısının çocuklar için de güvenli ve etkili olduğunu dile getirdi.

OMICRON AŞISI MART AYINDA HAZIR

Bourla, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konferansta Omicron varyantına karşı geliştirilecek aşının Mart ayında hazır olacağını duyurmuştu. Bourla, " Pfizer, mart ayında ABD'li yetkililerle masaya oturarak bu modifiye edilmiş aşının onayı için görüşebilecek ve pazara sunulabilecek. Üretime başladık" demişti.

ÜÇÜNCÜ DOZA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Bourla, iki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz olduğunu söylemişti. Bourla, "Üç doz aşı olunması ölüme karşı çok iyi bir koruma sağlıyor ve hastaneye kaldırılacak kadar ağır hasta olunmasına karşı da büyük bir koruma sağlıyor. İki doz aşı Omicron varyantına karşı yeterli değil" ifadesini kullanmıştı.

KASIM AYINDA ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Pfizer ve BioNTech, mRNA teknolojisini kullanarak 1 yıldan kısa bir süre içinde koronavirüse karşı bir aşı geliştirmeyi başarmıştı. Kasım ayının sonunda ise iki şirket Güney Afrika'da tespit edilen ve Kovid-19'un en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantına özel bir aşı için çalıştıklarını duyurmuştu. Bourla, "BioNTech ile birlikte daha farklı doz seviyeleri ve dozaj takvimlerini değerlendiriyoruz. Ayrıca mRNA teknolojisini diğer alanlarda da kullanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Erdem Aksoy