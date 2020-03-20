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  3. Korona Virüsü tespit edilen ilk 3 kişinin tedavisi tamamlandı,  negatif olan hastalar taburcu edilecek
Korona Virüsü tespit edilen ilk 3 kişinin tedavisi tamamlandı,  negatif olan hastalar taburcu edilecek

Korona Virüsü tespit edilen ilk 3 kişinin tedavisi tamamlandı,  negatif olan hastalar taburcu edilecek

Sağlık Bakanı duyurdu

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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, karantina altında tedavi edilen ilk 3 pozitif  hastanın tedavilerinin tamamlandığını, 2 kez yapılan testlerin sonucunda hastalığı atlatan kişilerin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Bakan Pilli, tedavileri tamamlanan 3 kişinin taburcu edileceklerini  söyledi.  (BRT)

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