Korona Virüsü tespit edilen ilk 3 kişinin tedavisi tamamlandı, negatif olan hastalar taburcu edilecek
Sağlık Bakanı duyurdu
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, karantina altında tedavi edilen ilk 3 pozitif hastanın tedavilerinin tamamlandığını, 2 kez yapılan testlerin sonucunda hastalığı atlatan kişilerin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Bakan Pilli, tedavileri tamamlanan 3 kişinin taburcu edileceklerini söyledi. (BRT)
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