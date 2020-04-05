Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı

İngiltere'de koronavirüsün belirtileri hakkında yapılan araştırmada, vakaların %18'i koku veya tat alma sorunuyla karşı karşıya kaldı. Baş araştırmacı Profesör Tim Spector, "Koku ve tat kaybı olan kişilerin verilerimize göre koronavirüs olasılığı üç kat daha fazla gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de King's College London'daki bilim insanları koronavirüsün belirtileri üzerine bir araştırma yaptı. 400 binden fazla insanın koronavirüs semptomları incelenerek yapılan araştırmada; koku ve tat kaybı koronavirüsün gösterdiği semptomlar arasında yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, enfeksiyon belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı ve nefes alma zorluklarını içeriyor ancak son olarak İngiliz bilim insanlarının 400 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmada, yüzde 53'lük kısımda yorgunluk ve halsizlik, yüzde 18'inde ise koku ve tat alma duyusunda kayıp yaşandığı saptandı.

Yeni belirtiler henüz Dünya Sağlık Örgütü tarafından listeye eklenmedi.

"KOKU VE TAT ALMA DUYULARINDA KAYIP YAŞANIYOR"

King's College araştırmacıları, uzmanların hastalığı daha iyi anlamasına ve savaşmasına yardımcı olmak için olası koronavirüs belirtileri hakkında bilgi toplamak için araştırma yaptı.

İşte araştırma sonuçları:

%53 yorgunluk veya halsizlik yaşadıklarını söyledi.

%29'unda inatçı öksürük

%28'inde nefes darlığı

%18 koku veya tat alma sorunu yaşıyordu

%10.5'inin ateşi vardı.

Koronavirüs testi pozitif olanlar arasında, beşte üçü (% 59) koku veya tat kaybı olduğunu bildirdi.

EKSTRA SEMPTOMLAR OLABİLİR

Kulak, Burun ve Boğaz doktorlarını temsil eden ENT UK, bazı koronavirüs hastalarının bunları semptom olarak bildirebilmesinin şaşırtıcı olmadığını, ancak belirtilerin koronavirüse özgü olmadığını düşünüyor. Bazı araştırmacılar ise koku ve tat kaybının, kendi başlarına değil, öksürük ve ateş gibi diğer önemli şeylerin yanı sıra, ekstra semptomlar olabileceğini söylüyorlar.

"VİRÜS OLASILIĞI ÜÇ KAT DAHA FAZLA GÖRÜNÜYOR"

Baş araştırmacı Prof Tim Spector yaptığı açıklamada, "Diğer semptomlarla birleştiğinde, koku ve tat kaybı olan kişilerin verilerimize göre koronavirüs olasılığı üç kat daha fazla gibi görünüyor ve bu nedenle kendi kendilerini izole etmeleri büyük önem taşıyor " ifadelerini kullandı.