Koronavirüs: Adım adım normalleşme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki yükselişle artan ikinci dalga endişeleri artsa da ülkeler birer birer normalleşme planlarını hayata geçirmeye başladılar

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 996 bin 887'ye ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 435 bin 667 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 129 bin 124 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 432 bin 96 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 7 milyon 996 bin 887'ye ulaştı.

Normalleşme adımları hız kazanıyor

Fransa ve İngiltere'de bugünden itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetiliyor. Fransa'da restoranlar, İngiltere'de mağazalar açılıyor.

Çin'in Pekin kentinde son günlerde Kovid-19 vakalarında ani artış görülürken, yeni vakaların odağındaki gıda pazarı ve çevresinde karantina tedbirleri alındı ve tüm kentte virüs kontrol önlemleri yeniden uygulanmaya başlandı.

EasyJet bugün uçuşlarına yeniden başlıyor

İngiltere merkezli düşük bütçeli havayolu şirketi olan EasyJet, haftalar sonra ilk defa uçuşlarına başlıyor.

Çok az sayıda uçuş gerçekleştirecek olan şirket, İngiltere içinde çeşitli şehirlere ve Fransa, İsviçre, İtalya, Portekiz gibi kimi Avrupa ülkelerine de sefer düzenleyecek.

EasyJet ve diğer iki havayolu şirketi İngiltere'nin 14 gün karantina kuralına karşı yasal bir girişim yapmaya hazırlanıyor.

Hangi Avrupa ülkeleri sınırlarını yeniden açtı?

Avrupa Komisyonu, Pazartesi gününden itibaren Avrupa ülkeleri arasındaki sınırların açılması çağrısı yapıyordu.

Bugünden itibaren sınırlarını tamamen açan ülkeler Belçika, Hırvatistan, İsviçre, Almanya.

Çekya, 26 ülkeden karşılıklı seyahatlere herhangi bir kısıtlama olmadan bugünden itibaren izin veriyor ama Belçika, Portekiz, İsveç ve İngiltere'den ülkeye giriş hala yasak.

Yunanistan da sınırlarını açtı. Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore'den de girişlere izin veriyor.

İtalya da 3 Haziran'da, Polonya da 13 Haziran'da sınırlarını açmıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de 21 Haziran'dan itibaren AB ülkelerinden serbest seyahate izin vereceklerini duyurdu. Ama Portekiz ile sınır 1 Temmuz'a kadar kapalı kalacak.

Avusturya 16 Haziran'da seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor. Ama Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere'den ülkeye seyahat hala yasak.

İsveç ve Lüksemburg sınırlarını bu süreçte hiç kapatmadı.

Fransa ve İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetiliyor

Fransa ve İngiltere’de bugünden itibaren koronavirüsle mücadele için getirilen sokağa çıkma yasakları gevşetiliyor.

Fransa’da restoranlar ve kafeler açılıyor, diğer Avrupa ülkelerine de seyahate izin veriliyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Covid-19’a karşı ‘ilk zaferini’ kazandığını ama virüsün geri dönebileceğini söyledi. Fransa’nın bazı bölgelerinde oteller ve kafeler bu ay açılmaya başlamıştı, Macron Paris’in de dahil edildiğini duyurdu.

İngiltere’de de bugünden itibaren zaruri görülmeyen mağazalar açık olacak. Daha önce yalnızca gıda ve ilaç alışverişi yapılan işletmelerin açık kalmasına izin veriliyordu. İngiltere’de toplu taşımda da maske kullanma zorunluluğu getirildi.

BBC