Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sıdıka Can, gıda kaynaklı koronavirüs bulaşı olup olmadığı yönündeki sorulara açıklık getirdi

Gamze PİR BAYKUR

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sıdıka Can, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak gıda kaynaklı Koronavirüs bulaşı olup olmadığı yönündeki sorulara açıklık getirdi. Can, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüsün gıda kaynaklı bir salgın olmadığını açıkladı.

“Çok büyük endişeler barındırmamıza gerek yok”

Sıdıka Can, Gıda Mühendisleri Odası olarak koronavirüs ile ilgili birçok sorular aldıklarını ve bu soruların “Gıda kaynaklı koronavirüs bulaşıları var mı?” şeklinde olduğunu ifade ederek, bununla ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiklerini belirtti.

“Koronavirüs gıda kaynaklı bir salgın değildir” diyen Can, bu konuda çok büyük endişeler barındırmamıza gerek olmadığını vurguladı. Can, gıda güvenliğinin zaten koronavirüsten önce de var olduğunu ve hayatımızı devam ettirdiğimiz sürece gıda güvenliğinin olmak gerektiğine dikkatleri çekerek, gıda güvenliği kurallarının uygulanmak zorunda olduğunu kaydetti.

Can, gıdalarla ilgili, koronavirüse karşı alınacak bir önlem değil, ancak genel gıda kaynaklı herhangi bir hastalığın önüne geçebilmek için gıda güvenliği kurallarının ve iyi hijyen uygulamalarının gerekliliğinin altını çizdi.

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinin açıklamaları son derece önemlidir”

Sıdıka Can, yaklaşık 1 aydır evlerimizde olduğumuzu ve evde kalmamız gerektiğini dile getirerek, bu konuyla ilgili Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinin, Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına paralel olarak yaptığı açıklamaların ve aktardığı bilgilerin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Şu anda tek sosyal aktivitemiz olarak görülen market alışverişlerinde nelere dikkat edilmesiyle ile ilgili bugüne kadar söylenmiş olan uygulamaları bir kez daha tekrarlayan Can, “Market alışverişlerine mümkünse evimizden tek bir kişi gitsin. Alışveriş yapacağımız noktaların havalandırılmasının son derece önemli olduğunun altı çizilmektedir. Marketler içerisindeki kişi sayısının yoğunluğu önemlidir. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü “Sosyal mesafe” diyor. Alışveriş süresince el hijyenimiz ve ellerimizi yüzümüze götürmememiz önemlidir” dedi.

“En önemli parametre el hijyenidir”

Evimizde uymamız gereken çok basit ve temel bazı gıda güvenliği kurallarını hatırlatan Sıdıka Can, bunların en önemlisinin ve koronavirüs ile mücadelede de uygulanması gereken parametrenin el hijyeni olduğunu açıkladı.

Gıdalara dokunmadan önce ve gıdalara dokunduktan sonra ellerimizi etkin bir şekilde yıkamamızın son derece önemli olduğunu vurgulayan Can, gıdalarımızı muhafaza ederken özellikle buzdolabı koşullarında pişmiş ve çiğ gıdaların birbirine temas etmeden muhafazasının da son derece önemli olduğunu kaydetti.

Can, devamla özellikle hayvansal gıdalarımızın iyi derecede pişirilmesinin oldukça önemli olduğunu, bunun dışında mutfakta kullandığımız tüm alet ve ekipmanlarımızın etkin bir şekilde dezenfektesinin yapılmasının son derece önemli olduğunu ve meyve sebzelerimizin bol su ile yıkanarak durulanıp daha sonra tüketilmesinin önemli olduğunu açıkladı. Sıdıka Can, koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu süreçte kendi sağlığımızı ve bağışıklık sistemimizi zayıflatmamak adına güvenli gıdalar tüketmemizin son derece önemli olduğunun altını çizerek, marketlerden alışveriş yaparken güvenli ve ambalajlı ürünleri almaya dikkat etmemiz konusunda da uyarılarda bulundu.

“Bu süreçte yerli üretimin önemini bir kez daha anladık”

Sıdıka Can, koronavirüs nedeniyle birçok sektörün çalışmasına ara verirken gıda üretiminin çalışmasına ara verilemeyecek bir sektör olduğunu ifade etti. Can “Her platformda Gıda Mühendisleri Odası olarak söylediğimiz gibi yerli üretimden vazgeçemeyiz. Ve bu süreçle birlikte yerli üretimin önemini bir kez daha anlamış olduk. Yerli üretimde yüksek standartlarda ürünler üretmek artık kaçınılmazdır. Bu noktada tüm yetkili otoritelerin hali hazırda şu anda gıda üretimine devam eden işletmeleri gıda güvenliği anlamında da denetimlerine devam etmeleri gerekmektedir” şeklinde konuştu.