Koronavirüs kararına uymayan işletmelere yasal işlem!

13.03.2020 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüsü ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; 16.03.2020 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Avrupa Kuru Temizleme isimli iş yeri ile Girne’de faaliyet gösteren King Prawn Sea Food Market & Restaurant isimli iş yerlerinin yasal emirlere uymayarak açık oldukları tespit edilmiştir.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre her iki iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.