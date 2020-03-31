Koronavirüs bulaşıcılığı ve yaşadığı yüzeyler konusunda yapılan araştırmalar çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Virüs bulaşımında vücuttaki en riskli yerlerden birinin de saç ve sakal olduğu ifade edildi. Peki, Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?

Vatandaşlar koronavirüs konusunda tedbirlerini artırırken uzmanlardan gele tavsiyelere dikkat ediyor. Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı gibi sorulara yanıt arayan vatandaşlar, uzmanların açıklamaları ile aradıkları cevapları buldular.

KORONARÜS HANGİ YÜZEYDE NE KADAR YAŞIYOR?

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tutunduğu yüzeylerde ne kadar süre canlı kalabildiğine ilişkin bilgi verdi.

Tıp dünyasının saygın dergilerinden New England Journal of Medicine'da 17 Mart 2020 tarihinde yeni bir makalenin yayımlandığını belirten İlhan, "Araştırmada, Kovid-19'un paslanmaz çelik yüzeylerde 72 saate kadar canlı kalabildiği belirlendi. Çalışmada, virüs yoğunluğunun bu yüzeylerde yarılanma ömrünün ise 5,6-6,8 saat arasında olduğu ortaya kondu." bilgisini verdi.

Prof. Dr. İlhan, yine benzer araştırmalarda da virüsün diğer yüzeylerdeki tutulumuna ilişkin sürenin belirlendiğini anlatarak, "Araştırmalar, virüsün kağıt üzerinde 4-5 gün (96-120 saat), plastikte 5 gün (120 saat) havada 3 saat, alüminyumda 2-8 saat, korunmak için de sık kullanılan ameliyat eldivenlerinde 8 saat, tahtada ve camda 4 gün (96 saat) kalabildiğini gösteriyor." diye konuştu.

SAÇ VE SAKALA DİKKAT

Virüs bulaşımında vücuttaki en riskli yerlerden birinin de saç ve sakal olduğuna işaret eden İlhan, "Saç ve sakal, virüsün üremesi için uygun yerlerdir. Bu nedenle saç ve sakalın kısa kesilmesi ve gerekli yerlerde bone kullanılması uygun olacaktır." uyarısında bulundu.

Prof. Dr. İlhan, mümkün olan her koşulda evde kalmaya ve sosyal izolasyona uyum sağlamaya özen gösterilmesinin yaşamsal öneme sahip olduğuna işaret ederek, "Zorunlu durumda evden çıkıldığında dışarıda giyilen giysiler balkon gibi yerde havalandırılmalı ve mümkün olanlar yıkanmalı. Evde 60 yaş üzeri veya hipertansiyon, kalp hastalığı, diyabet, kanser, obezite gibi kronik hastalığı olanlarla temas kurulmamalı." ifadelerini kullandı.