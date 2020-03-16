Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı

Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle küresel anlamda kriz baş gösterdi. Koronavirüs kaynaklı panik havası dünya piyasalarında sert düşüşlere neden olurken, iç piyasada da dolar kuru 6.40 TL'yi aştı.

Dünya genelinde yayılma hızı artarak devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler piyasalarda oynaklığı tüm zamanların en yüksek seviyesine taşırken, hükümetlerin ve merkez bankalarının aldığı tedbirler gündemin odağında yer alıyor.Yurt içinde, Kovid-19 salgınında vaka sayısının 18'e yükselmesinin ardından alınan tedbirler hızla uygulamaya konuldu. Salgınla mücadele kapsamında en son alınan kararla 9 Avrupa ülkesiyle uçuşlar durdurulurken, Türkiye'nin kapılarını kapattığı ülke sayısı 15'e ulaştı.

Cuma günü, dünya borsalarına paralel alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 2,10 yükselişle 95.605,22 puandan tamamladı. Cuma günü 6,3337'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalar arası piyasanın açılışında 6,3370 seviyesinde işlem görüyor. Haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL gün içinde 6,40'ın üzerini görürken Euro/TL 7,16'ya dayandı.

BORSA İSTANBUL, YÜZDE 8,52 DEĞER KAYBETTİ

Öte yandan, küresel piyasalardaki negatif hava Borsa İstanbul'u da etkiliyor. Yüzde 3,5 ekside başlayan Borsa İstanbul, gün boyu gelen kademeli satışlarla kayıplarını yüzde 8'nin üzerine taşıdı ve 87 bin 400 puana kadar geriledi. Saat 16:25 itibarıyla yüzde 8,52 değer kaybeden BIST 100'de, 88 bin 447 puandan işlem gerçekleşti.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti. Fed'den yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede topluma zarar verdiği, ekonomik faaliyetlerde aksamalara neden olduğuna ve küresel finansal koşulları önemli ölçüde etkilediğine işaret edildi.

MERKEZ BANKALARINDAN SWAP HAMLESİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed), Kanada (BOC), İngiltere (BOE), Japonya(BOJ) ve İsviçre (SNB) merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı. Merkez bankalarının bu swap hamlesinin, son haftalarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını endişeleriyle yükselen ABD dolarına erişmek için bankalar ve şirketler tarafından yapılan masrafları düşürmesi bekleniyor.