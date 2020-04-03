Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?

İngiltere'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı üç bine yaklaşırken virüse maruz kalan çok sayıda kişi ise iyileşti. Hastanede yattıktan sonra iyileşen 3 kişi koronavirüsü nasıl yendiklerini anlattı.

İngiltere'de koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yaklaştı; diğer yandan virüse maruz kalan çok sayıda kişi ise iyileşti. Kimileri çok hafif belirtilerle hastalığı atlatırken kimileri için süreç çok daha zor geçti. Kovid-19 hastalığına yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan üç kişi yaşadıklarını BBC'ye anlattı.

"HEM KENDİM HEM BEBEĞİM İÇİN MÜCADELE ETTİM"

Kent şehrinden 39 yaşındaki Karen Mannering, koronavirüse yakalandığında dördüncü çocuğuna altı aylık hamileydi. Mart ayının ortasından itibaren sürekli bir öksürük ve ateşle mücadele etse de hastane çalışanları Karen'ı hastaneye yatırmaktan kaçındı. Ancak hastalığının 11'inci günü bu durum değişti ve Karen hastaneye yatırıldı.

Karen, "999'u aradım ve nefes alışverişim o kadar kötü duyuldu ki ambulans birkaç dakika içinde evimize geldi. O kadar az bir şekilde hava ciğerlerime gidiyordu ki bana hemen oksijen bağladılar" dedi.

"TUVALETE BİLE GİDEMİYORDUM"

Kovid-19 teşhisi konan Karen'ın iki ciğerinde de zatürre tespit edildi. Bir hastane odasında bir hafta boyunca izole edilen Karen, o günleri şöyle anlatıyor:

"Kimsenin beni gelip görmesine izin verilmiyordu. Çok yalnız ve karanlık zamanlardı. İki ya da üç gün boyunca yatağa bağlı kaldım. Tuvalete bile gidemiyordum. Eğer çarşafları değiştirmeleri gerekirse beni çeviriyorlardı.

"HER BİR NEFES İÇİN SAVAŞIYORDUM"

Nefes almakta zorlandığım zaman yardım çağırmak için bir düğmeye basıyordum; sonra da sağlık çalışanlarının koruyucu giysilerini giyerek bana yardıma gelmelerini bekliyordum. Ailemin beni sakinleştirmesi için sürekli telefondaydım. Ölmekten korkuyordum ve ailem kendilerini en kötüsüne hazırladıklarını söylüyordu. Her bir nefes için savaşıyordum; hem kendi hayatım hem de bebeğimin hayatı için."

"SADECE BANA BİRİNİN YARDIM ETMESİNİ BEKLİYORDUM"

Sheffield şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Jessie Clark ise, beş yıl önce bir böbrek hastalığı geçirdiği ve bir böbreği alındığı için virüsü oldukça zorlu atlattı.

Jessie Clark, nefes almakta zorluk çekmeye başladığında hastaneye kaldırıldı; "Bütün vücudum dayak yemişim gibi ağrıyordu" diyor.

Jessie o günleri şöyle anlatıyor:

"Yalnız kalkmaktan çok korkuyordum ancak bir yandan da birinin bana yardım etmesini o kadar çok istiyordum ki. Yüzüme yeşil bir maske, burnuma da garip bir kablo takıldı. Sadece Kovid-19 hastalarının kaldığı bir birime götürüldüm; sosyal mesafeye uyuluyordu.

"KORKUTUCUYDU"

Kovid-19 testi yapılmadı ancak doktorum büyük ihtimalle virüsü kaptığımı söyledi. Daha önce hiç nefes sorunu yaşamamıştım. Bir an nefesim mi kesilecek yoksa yaşadığım virüsten ötürü bu durum normal mi bilememek korkutucuydu."

Jessie beş gün sonra hastaneden taburcu edildi; ancak halen yürümekte zorluk çekiyor ve günde 18 saat uyuyor. Halen öksürse de daha rahat nefes alıyor.

"BİR FİLM GİBİYDİ"

64 yaşındaki Stewart Boyle, koronavirüse birkaç hafta önceki koro çalışmalarından birinde yakalandı.

Her ne kadar sosyal mesafe kurallarına uysalar da birkaç gün içinde çok sayıda kişide grip benzeri belirtilerin ortaya çıktığını söyleyen Stewart'ın sağlığı 10 gün içinde kötüleşmeye başladı.

Boyle, "İlk başlarda hafifti. Ancak bir süre sonra merdivenleri çıkarken yaşlı bir adam gibi tıslamaya başladım. Sonra da hiç egzersiz yapamaz oldum. Virüs akciğerlerime saldırıyordu ve geri savaşacak gücüm yoktu. Bir film gibiydi. Tekerlekli sandalye ile kırmızı bir bölgeye alındım ve birçok test yapıldı. Koronavirüsü kaptığımı düşündükleri için oksijen bağladılar. Bazı anlar karanlık bir yerden sadece birkaç nefes uzaktaydım; belki de zamanım geldi diye düşündüm. Ancak yaşamak istedim." dedi.

Stewart, "Hastane çalışanları inanılmazdı; ancak ellerinden gelen tek şey senin virüse karşı savaşmanı sağlamak. Herhangi bir aşı ya da sihirli bir formül yok; sizin kendi direnciniz sizi kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

Stewart, cumartesi günü hastaneden çıktı.