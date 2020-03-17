Koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 7'ye çıktı

Daha önce iki Alman turistte ortaya çıkan corona virüsü aynı otelde karantinada tutulan bir başka Alman turistte daha tespit edildi. KKTC’deki vaka sayısı toplamda 7'ye yükseldi. Mağusa'da karantinaya alınan otelde personel ve müşteri dahil 900 kişi bulunuyor.

DHA