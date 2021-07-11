Koronavirüse bir can daha

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Koronavirüs tanısıyla 4 Temmuz tarihinden bu yana Lefkoşa’daki Acil Durum Pandemi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görmekte olan 101 yaşındaki C.Ç’nin (Kadın) hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, hastanın kronik kalp yetmezliği, diyabet, hipertansiyon hastalıklarının bulunduğu ifade edildi.