Koronavirüste vaka sayısı 5’e yükseldi
3 yeni coronavirüs vakası
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Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina merkezinde tutulan 3 kişinin daha sonuçları pozitif çıktı. 3 yeni coronavirüs vakası ile birlikte Kuzey’de toplam sayı 5’e yükseldi .
Virüs ile enfekte olmuş iki kişinin Almanya’dan gelen turdan olduğu üçüncü kişinin ise 9 gün önce İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğu açıklandı. Kıbrıs’ın bütününde coronavirüs vaka sayısı 15 oldu.
Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde:
‘Ülkemize gelen Alman turistler arasında olan ve gözlem altında tutulan hastalardan 3 tanesinin dün ateşinin yükselmesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine sevk edilmiş ve yapılan tetkiklerin ardından 2 pozitif vaka daha belirlenmiştir.Yine akşam saatlerinde 9 gün önce İngiltere’den ülkemize dönen bir KKTC vatandaşımız ateş gibi şikayetlerle bize ulaşmış, ardından yapılan tetkikler sonucu pozitif olduğu tespit edilmiştir.Böylece pozitif Corona virüsü vaka sayısı 5’e yükselmiştir’
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