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Kötü Haber Geldi...

Kötü Haber Geldi...

Kötü Haber Geldi...

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Oyuncu Tuba Ünsal ile gazeteci Mirgün Cabas çiftinden beklenmedik bir haber geldi.

Star Tv’de yayınlanan Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre; Tuba Ünsal-Mirgün Cabas çiftinden kötü haber geldi. Ünsal ve Cabas'ın boşanma sürecine girdiği öne sürüldü. Mirgün Cabas'ın Cihangir'de ayrı eve çıktığı öğrenildi. Çift, 5 yıl önce Berlin'de dünya evine girmişti.

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