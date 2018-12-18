Kötü haberi böyle verdi!

Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, Boyner Holding Buluşum CEO'su Cihan Alpay ile Haziran 2018'de nikah masasına oturmuştu. Geçen hafta hamile olduğunu açıklayan Ece Vahapoğlu'ndan kötü haber geldi

Ece Vahapoğlu, bebekleri olacağını geçen hafta Instagram hesabından şu sözlerle duyurmuştu: "Bebeğimiz... Kalbim artık karnımdaki 8 haftalık bebeğimiz için de atıyor. Sağlıkla, mutlulukla inşallah''

Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Bebeğini kaybeden Ece Vahapoğlu, kötü haberi de Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. "Doğanın verdiği hediyelere sevinmek kadar, geri aldıklarına da üzülmek hayatın bir parçası... Bizi sevince boğan küçük nabız artık atmıyor... Çok acı verse de, kabullenmekten başka çare yok. Sevginin ve inancın gücüyle yeniden umutlarımızı canlandıracağız... “Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle...” Mevlana