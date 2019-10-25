KÖTÜ HAVA ŞARTLARI LİMASOL'U FENA VURDU!

Adayı etkisi alan kötü hava koşulları özellikle Limasol’da hasara yol açtı.



Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığını, ağaçların sökülerek devrildiğini, yoğun yağış nedeniyle yollar ve bazı binaları su bastığını ve Rum İtfaiyesi’nin birçok bölgede müdahalede bulunduğunu yazdı. Gazete, Larnaka’da da önceki akşamüzeri çıkan fırtına nedeniyle, Üsküp’ten gelen uçağın Larnaka Havalimanı yerine Baf Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldığını kaydetti. Öte yandan Limasol bölgesinde sabah saatlerinde etkisini arttıran rüzgar hortum çıkmasına neden oldu. Deniz üzerindeki hortumu fark edenler cep telefonu ile doğa olayını görüntülemeye çalıştı. Rum haber kaynakları hortumun kıyıya ulaşmadan bittiğini belirtti.



