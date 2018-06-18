KÖY SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

Star Kıbrıs’ta yer alan habere göre, Beşparmak Köyü sakinleri, köy girişinde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle isyan etti. Devletin duyarsızlığına ve istedikleri radar kamerasının konulmamasına kızan bölge sakinleri eylem kararı aldı.

Pazartesi günü (bugün) öğleden sonra saat 14:00 sıralarında Girne-Tatlısu anayolu Beşparmak Köyü mıntıkasında yolu trafiğe kapatacaklarını söyledi.

Önceki gün köy girişinde, yavaşlayarak köye dönmek isterken, arkadan hızla gelen bir aracın çarpmasıyla meydana gelen kazada 4 yaşındaki Emsal Günaltın ciddi şekilde yaralanmış ve tedavi altına alınmıştı. Yine aynı araçta bulunan Günay Çetinlaya’da boynundan aldığı darbeyle hastaneye kaldırılmıştı.

Bu bölgede meydana gelen kazaların sıklığına dikkat çeken bölge sakinleri, “artık canımıza tak dedi, mevcut hükümet bir önlem alsın” diye tepki gösterdi.