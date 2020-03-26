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  3. Köylerimizde resmi bir karantina kararı alınmamıştır
Köylerimizde resmi bir karantina kararı alınmamıştır

Köylerimizde resmi bir karantina kararı alınmamıştır

Muhtardan yeni açıklama

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Sipahi köyü muhtarı 3 köyün karantinaya alındığıyla ilgili yapmış olduğu paylaşımını kaldırarak köylerde resmi karantina olmadığını duyurdu. Göksal Hacıhasanoğlu'nun açıklaması şu şekilde

"Tüm bölge hakımızın dikkatine Yeni Erenköy Sipahi Dipkarpaz köyleri daha önceki paylaşımımda bu köylerimiz karantinaya alındı diye aldığımız haber de bazı düzeltme yapmamız gerekmiştir bu köylerimizde resmi bir karantina kararı alınmamış olup bu köylere giriş çıkışlar polis tarafından kontrollü bir şekilde sağlanıp bu köylerde polis tarafından sıkı denetim yapılacaktır saygılarımla bilginize arz ederim"

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