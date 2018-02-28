"KÖYLÜLER AYAKLANACAK, İNSANLAR PERİŞAN!"

Yenierenköy Belediyesi’ndeki sıkıntılar gündemden düşmezken, bölgeye günlerdir temizlik hizmeti verilmemesi vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oluyor.

Yenierenköy Belediyesi Meclis Üyesi Ali Nalbant, köyde temizlik hizmeti verilemediği için vatandaşın büyük sıkıntı yaşadığına değinerek, durumun çok kötü bir hal aldığını belirtti: “Köylüler ayaklanacak, insanlar perişan”

Başbakanlık’taki 2 müşavirin bu konuda görevlendirildiğini açıklayan Başbakan Erhürman, çöplerin toplanması gibi acil hizmetlerin ve personelin maaşlarının ödenmesinin bir hafta içinde çözülmesi gereken konular olduğunu söyledi.

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya: “Yeni üyelerden görevi iade etmek isteyenler de oldu ama birkaç gün bekleyelim dedik”

Fehime ALASYA

Yenierenköy Belediyesi yeni Meclis Üyeleri ve Belediye Emekçileri Sendikası’nın çözüm arayışları devam ederken, bölgede günlerdir temizlik hizmeti verilmemesi gün be gün şartların kötüleşmesine, vatandaşın tedirginliğinin artmasına neden oluyor.

Köyde çöplerin toplanmamasının insan sağlığını tehdit eder duruma geldiğini anlatan Yenierenköy Belediyesi Meclis Üyesi Ali Nalbant, “Köylüler ayaklanacak, insanlar perişan” diyerek sitem etti.

Yenierenköy Belediyesi Meclis Üyesi Ali Nalbant, köyde temizlik hizmeti verilemediği için vatandaşın büyük sıkıntı yaşadığına değinerek, durumun çok kötü bir hal aldığını belirtti.

Çöplerin uzun zamandır toplanmadığına dikkat çeken Nalbant, konuya ilişkin komşu belediyeden yardım gideceğine, çöplerin toplatılacağına ilişkin söylentilerin var olduğunu dile getirdi.

“Köylüler ayaklanacak, insanlar perişan” diyen nalbant, konun bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydetti.

BES Başkanı Yalınkaya: “Birkaç gün daha bekleyeceğiz”

Yenierenköy Belediyesi’nde istifa eden Meclis Üyeleri yerine yeni atanan üyelerin de istifa etmesinden endişe duyduğunu anlatan Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, çözüm arayışı içerisindeki çalışmaların sürdüğünü belirterek, birkaç güne daha ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yeni atanan Meclis Üyelerinin de istifa etmesiyle kaosun daha da derinleşeceğinden duyduğu endişeyi belirten Yalınkaya, bölgede bulunan ana şebekedeki su patlaklarının tümünü tamir ettirdiklerini ve defin işlerini yerine getirdiklerini ifade ederek, bunun dışında hiçbir hizmet vermediklerini anlattı.

Yalınkaya şunları belirtti:

“Üzerinde çalışılır, sendikayı biz arayacağız, oturup görüşeceğiz dediler. Birkaç gün daha bekleyeceğiz. Yeni üyelerden görevi iade etmek isteyenler de oldu ama birkaç gün bekleyelim dedik.

Ana şebekedeki su patlaklarının tümünü tamir ettirdik. Biz bunları da inisiyatif alarak, İçişleri Bakanlığı’na da bilgi vererek yaptık.

Cenazeler de kaldırılıyor fakat diğer hizmetlerimizde iş başı yoktur.

Belediye şu an kapalı, bizler de beklemedeyiz. Benim endişem alttan gelen Meclis Üyelerinin de istifa etmemesidir çünkü kaos daha da derinleşecek, süreç daha da uzayacak.”

Başbakan Erhürman: “İki müşavir konuyla ilgili görevlendirildi”

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Başbakan Tufan Erhürman ise konuya ilişkin kısa ve orta vadeli çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Ajans’tan verilen bilgiye göre, Yenierenköy Belediyesi’nin sürdürülebilirliği için hem Başbakanlık hem de İçişleri Bakanlığı bünyesinde kısa ve orta vadede çalışma yapıldığını, Başbakanlık’taki 2 müşavirin bu konuda görevlendirildiğini açıklayan Erhürman, çöplerin toplanması gibi acil hizmetlerin ve personelin maaşlarının ödenmesinin bir hafta içinde çözülmesi gereken konular olduğunu söyledi.

Erhürman, orta vadede de bu belediyenin nasıl sürdürülebilir hale getirilebileceği konusunda çalışma yapıldığını bildirdi.

Neler yaşanmıştı?

Yenierenköy Belediyesi’nde istifa eden Meclis Üyeleri yerine yeni atanan üyeler, geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı’na giderek, yaşanan sorunlarla ilgili temaslarda bulunmuştu.

Yenierenköy Belediyesi Meclis Üyesi Ali Nalbant, bakanlıkta yapılan görüşmede belediye çalışanlarının beş aylık maaş ödemsini talep ettiklerini belirterek, görüşmenin olumlu bir havada seyrettiğini, çalışanlara maaş ödemesi yapılacağı konusunda ‘inançlı’ olduklarını belirtmişti.

Nalbant, çözüm bulunamaması halinde yeniden toplu istifaya gidileceğini işaret etmiş, bakanlıktan en geç pazartesi günü yanıt almayı umduğunu belirtmişti.

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