KÖYÜ ÇÖP GÖTÜRÜYOR!

Pamuklu köyü muhtarı, Mehmetçik Belediyesi’nin köylerine hizmet vermemesinden şikayetçi.

Ayşe BULUT

Pamuklu köyü muhtarı Hasan Çelik, Mehmetçik Belediyesi’nin köylerine hizmet vermediğinden şikayet ederek, çöp yığınlarının kaldırılmadığını örnek gösterdi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de Pamuklu köyündeki çöpleri yerinde gördüğünü ve en kısa sürede bu çöplerin toplanacağını söyledi.

Muhtar Hasan Çelik, gazetemize konuşarak, belediyeden hizmet alamamaktan şikayet etti. Çelik, köy içerisinde çöp ve moloz yığınlarının oluştuğunu, ayrıca köyün doğusunda çok büyük bir çöp yığınının olduğunu belirtti. Belediyenin bu konuda duyarsız olduğunu savunan Çelik, belediyeye söz konusu çöplerin toplanması gerektiğinin söylendiği durumlarda ise “kepçenin bozuk olduğu” yanıtını aldıklarını ancak başka köylerde kepçenin iş yaptığını iddia etti.

Pamuklu muhtarı Hasan Çelik, şunları kaydetti:

“Kumyalı’dan gelirken Pamuklu köyüne girmeden önce, sola dönen bir toprak yol var. Burası aynı zamanda Pamuklu köyünün doğusunda kalıyor. Bu yol Nuh’un Gemisi Oteli’ne gidiyor. Yaklaşık bir yıl KIBRIS Gazetesi, bu yol üzerinde bulunan çöplerin büyük bir çevre kirliliği yarattığını haber yaptı. Ancak bir yıl geçti ve belediye bu konuda hiçbir şey yapmadı.

Öte yandan köy içinde bulunan kahvehanenin arkasında bulunan moloz yığını da bir yıldır orada duruyor. Belediyeye buraların temizliği yapılsın diye söylüyoruz ancak kepçe bozuk diyorlar. Ama Mehmetçik veya Çayırova köylerinde kepçeyi iş yaparken görüyoruz. Bize gelince bozuluyor kepçe.

Belediyeye vergimizi de su paramızı da ödüyoruz. Hizmet beklemek köylümün hakkıdır.”

Kıbrıs