Kral oldu kiraya çıktı

İngiltere’nin yeni kralı 3. Charles’ın, 8 Eylül’de annesi Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından oğlu Veliaht Prens William’a Cornwall Dükalığı’nı devretmesi nedeniyle oğluna kira ödemek zorunda olduğu ortaya çıktı.

Babasının kral olmadan önce sahip olduğu Galler Prensliği’nin yanı sıra Cornwall Düklüğü’nü de alan William, Charles’tan 345 milyon Sterlinlik (7.2 milyar TL) emlak portföyünü devraldı. William’ın devraldığı söz konusu dükalıkta Charles’ın aile evi olan Highgrove Malikânesi’nin de yer alması nedeniyle, kralın oğluna yılda 700 bin Sterlin (14.7 milyon TL) Kiraödeyeceği öğrenildi. Kral Charles, Gloucestershire’daki Highgrove konutunu 1980 yılında satın almıştı.

Hürriyet