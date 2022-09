'Kraliçe II. Elizabeth alyansı ve inci küpeleriyle gömülecek'

İngiltere'nin en uzun tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. Kraliçe'nin yıllar boyunca taktığı takılar da merak konusu olurken, Konsort Kraliçe unvanını alan Camilla Parker Bowles, II. Elizabeth'in broşlarından birini takarken görüldü. Öte yandan Natural Diamond Council'in iletişim başkanı Lisa Levinson ise Kraliçe'nin gömülürken iki parça mücevher takacağını iddia etti.

Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü uzun süredir dinlenmek için kaldığı İskoçya'nın Balmoral kentinde 96 yaşındayken hayatını kaybetti. Göz kamaştırıcı elmas taçları ve neredeyse her zaman taktığı görülen inci küpeleriyle 70 yıl boyunca tahtta kalan Kraliçe Elizabeth, konu takılarına geldiğinde her zaman muhteşem bir tarz sergiledi.

Kraliçe'nin kullandığı parçaların bir kısmı Kraliyet mücevherlerine ait olsa da, milyonlarca sterlin değerine kendine ait özel bir koleksiyonu da vardı. Örneğin elmas Cullinan III ve IV broşunun, uzman Max Stone'un Daily Express'e söylediği üzere 50 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor.

"MİRASLAR HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ ALAMAYACAĞIZ"

II. Elizabeth'in Balmoral Şatosu'ndaki ölümünün ardından, birçok kişi Kraliçe'nin ikonik mücevherlerine tam olarak ne olacağını ve bundan sonra kimin takacağını merak etti; ancak cevap aslında net değil.

Page Six Style'a konuşan The Court Jeweller yazarı Lauren Kiehna, "Kraliyet mücevherlerinin mülkiyeti hakkında her ayrıntıyı bilmiyoruz ve büyük olasılıkla mirasları hakkında bilgi alamayacağız. Kraliyet vasiyetleri mühürleniyor, bu yüzden rehberlik için belgelere bakamıyoruz" ifadelerini kullandı.

MÜCEVHERLERİNİ KRAL III. CHARLES'A BIRAKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Mücevher uzmanı, takıların Kraliyet ailesinin çeşitli üyelerine bireysel olarak verilmesini görmeyi beklememiz gerektiğini söyledi:

Bence Kraliçe, büyükannesi Kraliçe Mary ve annesi Ana Kraliçe Elizabeth'in ayak izlerini takip etmiş ve tüm mücevherlerini doğrudan yeni hükümdar olan Kral III. Charles'a miras bırakmıştır.

KRALİÇE'NİN BROŞUNU TAKTI

Kraliçe II. Elizabeth'in takılarının merak konusu olmasının ardından Konsort Kraliçe Camilla Parker Bowles; Buckingham Sarayı'nda Kraliçe'nin tabutunu almak için yola çıkmışken II. Elizabeth'e ait, özel öneme sahip olan elmas ve turkuazdan yapılmış yonca şeklinde bir broş takarken kameralara yansıdı.

Söz konusu broş, üç yapraklı yonca şeklinde ve her bir yaprağında elmaslar bulunuyor. Yaprakların ortasına ise İran turkuazı taşlar yerleştirilmiş. Broşun kaynağı doğrulanmış gibi görünmese de, Kraliçe Elizabeth'in düğün hediyeleri listesinde bu tanıma uyan bir parça görünüyor. Listedeki broş ise II. Elizabeth'e Portland Düşesi tarafından verildi.

Konsort Kraliçe, daha önce de Mart ayında yaptığı bir İrlanda turunda ve Devonshire Düşesi'nin 2014'teki cenaze töreninde bu parçayı kullanırken görülmüştü.

"ALYANSI VE İNCİ KÜPELERİYLE GÖMÜLECEK"

Öte yandan bir uzman, Kraliçe II. Elizabeth'in iki parça mücevherle gömüleceğini iddia etti. Natural Diamond Council'in iletişim başkanı Lisa Levinson, Metro.co.uk'e konuşarak; Kraliçe'nin, altın alyans ve bir çift inci küpe dışında herhangi bir şeyle gömülmesinin 'olası olmadığını' söyledi:

İnanılmaz derecede mütevazi olan Kraliçe'nin, altın evlilik yüzüğü ve inci küpeleri haricinde bir şey ile gömülmesi muhtemel değil.

300 PARÇALIK KOLEKSİYON

Levinson; II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in annesi Battenberg Prensesi Alice'in sahip olduğu bir taçtan alınan elmasları içeren nişan yüzüğünün ise büyük olasılıkla Prenses Anne'e verileceğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca DailyMail'de yer alan habere göre; Kraliçe'nin özel mücevher koleksiyonu 98 broş, 34 çift küpe ve 15 yüzük dahil olmak üzere yaklaşık 300 parçadan oluşuyor.

