KRALİÇE VELİAHTINI SEÇTİ, TAHTI BIRAKIYOR!

İngiliz basınının Buckingham Sarayı'na yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre 91 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, görevini bırakma kararı aldı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, Elizabeth’in yakın çevresine, “Eğer 95 yaşına kadar tahtta kalırsam Regency Act isimli kraliyet yasasını yürürlüğe koymak istiyorum” dedi. Eğer bu yasa işleme konulursa 68 yaşındaki Prens Charles tahta oturabilecek.

Regency Act olarak da bilinen bu hamle, Kraliçe hayattayken en büyük oğluna tahtın yolunu açıyor. İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Daily Express’e konuşan kraliyet ailesi uzmanı Robert Jobson, “Üst seviyede yetkililer bana geçiş hazırlıklarına başlandığını söyledi. Dolayısıyla Charles’ın göreve gelmesi bir olasılık” ifadesini kullandı.

Geçmişte İngiliz basını tahtı oğluna bırakmadığı için bazı kesimlerce eleştirilen Elizabeth Charles’ın da tepkisini çekmişti. Yakın zamanda kraliyet ailesine yakın kaynaklar 1952’de babası 6. George’un ölümüyle tahta çıkan Kraliçe’nin Charles’ın Prenses Diana’dan sonraki eşi Camilla’yı tasvip etmediğine dair iddialar ortaya atmıştı.

Eğer Charles, tahta çıkarsa, ülkede tahta çıkan en yaşlı kral olacak fakat Charles’ın da tahtını devretmesi gibi bir ihtimal var. Böyle bir durumda, büyük oğlu Prens William’ın tahta geçmesi gerekiyor. Fakat bu iddialar hakkında henüz Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla’nın resmi konutu olan Clarence House’tan resmi bir açıklama gelmedi.

İNGİLTERE 69 YIL SONRA KRALLIK OLACAK

Regency Act’in işleme konması durumunda, 1952’den beri tahtta olan Kraliçe Elizabeth görevini oğlu Prens Charles’a bırakacak ve tam 69 yıl sonra resmen ‘krallık’ olacak. Tahta oturduğu zaman uzun bir aradan sonra Krallık’ı yönetecek ilk kadın olan Kraliçe Elizabeth’ten önce bu görevi üstlenen kişi 1837-1901 arasında görev yapan Prenses Victoria’ydı. Günümüzde İngiltere’nin önemli kültürel merkezlerinden Victoria and Albert Museum, The Science Museum, Royal Albert Hall gibi mekanları yapan Victoria’yı tarih kitapları, “eşi Albert tarafından yönetildi” şeklinde yazdı.

Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın Kraliçesi olan Elizabeth, İngiliz Milletler Topluluğu’nun da lideri konumunda. Kraliçe 4 yıl sonra yani 2021’de görevi bırakırsa bu durumda, oğlu Prens Charles İngiltere’nin 69 yıl sonra ‘kralı’ olacak.