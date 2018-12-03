Kraliçe’nin keyfini kaçıran olay!

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in keyfini kaçıracak bir gelişme yaşandı. Kent bölgesinde bir anne-baba kuğuyla 5 yavrusu tüfekle öldürüldü. Kuğuların "Kraliçe'nin malı" olmaları nedeniyle hedef alındığı öne sürüldü.

24 Kasım’da öldürüldükleri belirlenen kuğular Benenden Köyü’nde nehir kıyısında bir çöp torbasının içinde bulundu. Röntgen incelemesinde kuşlardan birinin tüm vücudunda çok sayıda saçma tespit edildi.

Hayvanları koruma örgütü RSPCA olayla ilgili soruşturma başlatırken, Swan Sanctuary adlı örgütten Stephen Knight, hayvanların Kraliçe’yle bağlantılı olması nedeniyle öldürüldüğünü söyledi.

Knight, “Saldırganların kuğuları hedef almasının nedeni, Kraliyet’e ait olarak bilinmeleri” dedi.

‘KRALİÇE’NİN KEYFİNİ NASIL KAÇIRIRIZ?’

Stephen Knight, kuğulara yönelik saldırıların sosyal medyada yayılan bir mesajla arttığını söyledi. “Kraliçe’nin keyfi nasıl kaçırılır?” başlıklı mesajda, kafesteki bir kuğuyla bir silah resmi yer alıyor.

Kuğular her yıl Temmuz ayında sayılıyor.

İngiltere’de sessiz kuğular için 12’nci yüzyıldan bu yana her yıl Temmuz ayının üçüncü haftasında sayım yapılıyor. Beş gün süren sayımda Thames Nehri’ndeki yavru kuğular bulunarak ayaklarına halka takılıyor. Geçen yılki sayımda 132 yavru kuğu tespit edilmişti. İngiltere’de 20 binin üzerinde kuğu olduğu tahmin ediliyor.

5 yıl önce de kuğularla ilgili gündeme oturan bir olay yaşanmıştı. Windsor Sarayı’nın yakınlarında öldürüldükten sonra mangalda pişirilen bir kuğunun kemikleri bulunmuştu.