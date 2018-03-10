KREŞ Mİ, PARTİ Mİ?

Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki tarihi binanın AK Parti temsilciliği olarak kullanılmak üzere kiralandığı iddia edildi.

Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki tarihi binanın AK Parti temsilciliği olarak kullanılmak üzere kiralandığı iddia edildi. Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter “Milli ve Manevi Dayanışma Derneği’ne kiralandı” diyerek bu iddiaları yalanlarken, söz konusu derneğin AK Parti'nin Kıbrıs Temsilciliği olarak görev sürdürdüğü iddia ediliyor.

Fehime ALASYA

Surlariçi bölgesinde Şehit Aytekin Zekai Sokak’ta bulunan, Vakıflar İdaresi’ne ait “Şişeli Ev” olarak bilinen bahçeli konağın, AK Parti Kıbrıs Temsilciliği olarak kullanılmak üzere kiralandığı iddia edildi, Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter, orası kreş yapılması amacıyla Milli ve Manevi Dayanışma Derneği’ne kiralandı” diyerek bu iddiaları yalanladı.

Öte yandan söz konusu derneğin, ülkede AK Parti'nin Kıbrıs Temsilciliği olarak Mehmet Demirci başkanlığında görev sürdürdüğü öğrenildi.

“Surlariçi bölgesinde yapılan çeşitli araştırmalar sonucu bölgede kreş ihtiyacı olduğunun tespit edilmesiyle, derneğin bu yönde çalışma yürüteceğini belirten Benter, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği’nin de projeye destek vereceğini ifade etti.

Söz konusu binayı şahsa değil bir derneğe kiraladıklarını belirten Benter, burada yürütülecek kreş projesinin yanında birkaç kreş projesi daha bulunduğunu kaydetti.

Binanın AK Parti’ye kiralandığı yönündeki iddiaları yalanlayan Benter, “Vakıfların herhangi bir binasını, partiye veya parti temsilcisine kiralamasıyla ilgili de yasal bir sıkıntı olamaz, yoktur çünkü CTP, UBP, TDP gibi pek çok partiye biz yer kiraladık.” dedi.

Milli ve Manevi Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Demirci’ye ulaşılamadı

Binanın hangi amaçla kullanılacağını öğrenmek için ulaşmaya çalıştığımız Milli ve Manevi Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Demirci’ye ise YENİDÜZEN’in telefonlarını yanıtsız bıraktı.

Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter:

“İhtiyaç doğrultusunda kreş yapılacak”

“Orası için Surlariçi Platformu’nun bazı araştırmaları oldu. Bu araştırmalar sonrasında birçok kadın ve ihtiyaçlı ailenin çocuklarını bırakacak kreşi olmadığı ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği ile görüştüler. Büyük Elçilik de bu ihtiyaç doğrultusunda destek verebileceğini belirtmiş ve bu doğrultuda çalışmalar başlatıldı.

Yani bu şişeli ev dediğimiz binayı bir derneğe kiraladık.

Yapılan araştırmalarda Lefkoşa Türk Belediyesi, Vakıflar İdaresi, Mimarlar Odası ve birkaç ilgili dernek ve sivil toplum örgütü oldu, ortaya çıktı ki kadınların çocuğunu bırakıp işe gitmesine ihtiyaç var ve bu yönde çabalar var.

Bir diğer kreş çalışmamız da doğu bölgesine doğru olan kısımda, üçüncü bir kreş yapımı için araştırılan yer Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın arka bölgesinde bir arazimiz var, oraya da bir kreş projemiz hazırlanıyor.

Milli ve Manevi Dayanışma Derneği’ne kiralandı, burada kreş çalışması yapılacak.

Şahsa değil, derneğe kiralandı fakat buradaki şahıslar herhangi bir partiden olabilir. Fakat bir partiye kiralanmadı.

Yeri derneğe kiraladık, projeyi hazırlayıp getirsinler diye bekliyoruz, bunun da belirli bir süresi var, projeyi onaylayıp getirmezlerse süreyi aşmış olurlar fakat şu an herhangi bir partiye kiralanmadı.

Vakıfların herhangi bir binasını, partiye veya parti temsilcisine kiralamasıyla ilgili de yasal bir sıkıntı olamaz, yoktur çünkü CTP, UBP, TDP gibi pek çok partiye biz yer kiraladık.”

Yenidüzen