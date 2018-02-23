KREŞLER BAKANLIK MERCEĞİNDE!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dün gerçekleştirdiği denetimlerin ardından yaptığı açıklamada, kreş denetimlerinin artarak devam edeceğini duyurdu.

Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’da denetimler yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa’da bir kreşin kapatılması için yasal süreç başlattı, Girne’de ise eksiklik tespit edilen bir kreşe uyarı verdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da 3, Girne’de 3 ve Lefkoşa’da 3 olmak üzere dün toplam 9 kreş denetlendi. Girne’de bir kreşte eksiklikler tespit edildi ve yazılı uyarı verildi. Lefkoşa’da ise bir kreşin yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilerek, kapatılması için yasal süreç başlatıldı.

Bakanlığa bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişlerinin katıldığı denetimlerde çalışanların sosyal güvenlik yatırımları da kontrol edildi.

Konuyla ilgili açıklamada, son günlerde sosyal medya aracılığıyla kreş denetimlerinin arttırılması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na talep geldiği belirtildi.

Açıklamada, “Bakanlığımıza bağlı birimler konuya hassasiyet göstererek kreşleri etkin şekilde denetlemeye devam edecek. Kreşlerle ilgili ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlarımız 22 73 743 numaralı telefondan Sosyal Hizmetler Dairesi’ne ulaşabilir” denildi.