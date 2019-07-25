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KRİTİK KARAR ÖNCESİ DOLAR...

KRİTİK KARAR ÖNCESİ DOLAR...

Döviz...

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Dolar - euro kaç TL? 25 Temmuz dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Piyasalar TC Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı.

Bankalararası piyasada dolar/TL kritik karar öncesinde 5,71 seviyesinde işlem görüyor. Kur dün 5,7370'le bu haftanın en yüksek düzeyini görmüştü. 

Euro/TL de 6,36 civarında hareket ediyor.

TC Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni başkan Murat Uysal'la ilk toplantısını gerçekleştirecek. Ekonomistler Merkez'den 2-3 puan civarında bir faiz indirimi bekliyor. Faiz indiriminin ne kadar olacağı kurun yönünde belirleyici olacak.

Merkez Bankası'nın kararı saat 14.00'te açıklanacak.

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