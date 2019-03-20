KRİTİK VERİ ÖNCESİ DOLARDA SON DURUM...

Yerel seçimler öncesi TL'de benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışma trendi devam ederken, piyasada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün Türkiye piyasalarının kapanışı ardından sonuçlarını açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. Dolar/TL bu sabah güne 5.48 seviyesinin hemen altında başladı.

Bankacılar iç ve dış veri gündeminin zayıf olduğu bugün Fed öncesi küresel piyasaların takip edileceğini söylediler. Brexit sürecini de takip eden piyasalar yarın İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) faiz kararını da yakından izleyecekler. Dolar/TL ise saat 07:10 itibari ile güne 5.4745/ 5.4790 seviyelerinde başladı. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Her ne kadar TL’de dün negatif ayrışma belirgin rakamlara ulaşmasa da, son bir aylık döneme bakıldığında ayrışmayı belirgin olarak görmek mümkün. Bu gelişmede TCMB’den beklenen faiz indirim trendinden ABD ile ilişkilere yönelik endişelere kadar pek çok etkenden söz edebiliriz” dedi ve ekledi:

Yaklaşan seçimler öncesi dolar/TL’de uzun süredir sıkışma gözlenen 5.40-5.50 bandındaki hareketin sürmesi beklenirken, yurtdışında ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları bekleniyor.

Küresel ekonomik büyümenin yavaşlama sinyalleri vermesiyle birlikte yatırımcılar ABD’deki borçlanma maliyetlerinin bundan sonraki seyri hakkında ipuçlarını görmek için Fed’in bugün sonuçlanacak kararına odaklandı.

Yatırımcılar politika yapıcıların toplantının ardından açıklanacak olan faiz tahminlerini yakından inceleyecek. Gelecek üç yıllık döneme ait faiz tahminlerini biraraya getiren “nokta grafiği”nde yer alan noktaların aşağı veya yukarı doğru hareketi para politikasının yönü hakkında fikir veriyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Dün küresel piyasalarda risk iştahının ABD Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik çelişkili haberlerle her iki yönlü hareket ettiğini gördük. Ancak bugüne baktığımızda etkinin devam etmediğini görüyoruz” dedi ve ekledi:

“Fed toplantısı piyasalar açısından çok önemli hem büyüme enflasyon tahminlerinde yapılabilecek revizyonlar açısından hem de bu yıl kaç faiz artışı yapılacak beklentilerinin yeniden şekillenebilecek olması dolayısıyla. Bizim beklentimiz 2019’da tek faiz artışı yönünde ancak piyasadaki beklentiler hiç faiz artışı olmayacağı yönüne doğru kayıyor.”

Asya borsaları Fed’in bu akşam açıklayacağı ve ABD’de faizlerin bundan sonraki seyri hakkında ipuçları verecek para politikası kararı öncesinde yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmeleriyle birlikte bulunduğu altı ayın zirvelerinden geriledi.

Bazı işlemciler satışı Beijing’in ticaret görüşmelerinde ABD’nin taleplerine karşı geldiğine yönelik bir haberin tetiklediğini belirttiler.

Buna rağmen yatırımcıların iki ülkenin ticaret görüşmelerinde anlaşma sağlayacağına yönelik beklentilerinde değişiklik görülmüyor.

Beyaz Saray’dan bir yetkilinin verdiği bilgiye göre ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin müzakereler kapsamında gelecek hafta Çin’i ziyaret edecek.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin beş aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

GEÇEN HAFTA BASKI ALTINDAKİ PİYASADA İHALELER TAKİP EDİLDİ

Tahvil/bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinde geçen hafta 91 baz puana varan bir yükseliş yaşandı. Bankacılar tahvil faizlerindeki yükselişte kurdaki baskı, jeopolitik riskler ve yaklaşan seçimlerin etkili olmuş olabileceğini belirtiyor.

Bu yükselişin ardından Hazine’nin Mart ayı borçlanma programı çerçevesinde dün gerçekleştirdiği kuponsuz bonoyu yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 19.97, TÜFE’ye endeksli 5 yıllık tahvilde ortalama reel faiz yüzde 3.92 oldu.

İhalelerin piyasa beklentilerine paralel gelmesi sonrası ikincil piyasada getirilerde anlamlı değişim olmadı.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 16.21 oldu.

İki yıllık gösterge tahvil faizinde ise geçen hafta 53 baz puanlık yükseliş yaşandı. Gösterge iki yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 18.60 oldu.