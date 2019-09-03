KRİTİK VERİ ÖNCESİ DOLARDA SON DURUM...

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Dolar ve Euro bugün...
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Dolar - euro kaç TL? 3 Eylül 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar, 3 Eylül 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,8060 lira alış fiyatı, 5,8122 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro da aynı saatlerde 6,3612 lira alış fiyatı, 6,3646 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
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