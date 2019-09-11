KRİTİK VERİ ÖNCESİNDE DOLARDA SON DURUM...

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? 11 Eylül 2019 Çarşamba günü bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Piyasalarda gözler TC Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına çevrildi.



Bankalararası piyasada dolar/TL 5,77 civarında hareket ediyor. Hafta başında 5,70'li seviyelere kadar inen dolar buradan yükselişe geçti.



Euro/TL de 6,36 seviyesinden işlem görüyor.



TC Merkez Bankası, son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. Merkez'den yarın 250-275 baz puanlık indirim bekleniyor.