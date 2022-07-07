KTAMS 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 9 bin 46 TL olarak açıkladı

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) 4 kişilik bir aile için 30 Haziran itibariyle açlık sınırını 9 bin 46 TL olduğunu açıkladı.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, açlık sınırıyla asgari ücret arasındaki farkın 2 bin 956 TL’ye çıktığını belirterek, “Asgari ücretli hızla sefalete doğru sürükleniyor” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun acilen toplanıp açlık sınırının çok altında kalan asgari ücreti en az hayat pahalılığı oranında attırmasını talep eden Bengihan, “Bu şartlar altında değil asgari ücretliler orta düzeyde maaş alan kamu ve özel sektör çalışanlarının ve ailelerinin dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmamıştır” dedi.

-“Asgari ücretlinin alım gücü hızla eridi”

Bengihan, Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladıkları rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Haziran tarihi itibariyle açlık sınırını 9 bin 46 TL olarak hesapladıklarını belirtti.

Sendikanın yaptığı çalışmada sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 76,92 TL, aylık 2 bin 307,60 TL, yetişkin bir erkek için günlük 81,28 aylık 2 bin 438,40 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 85,74, aylık 2 bin 572,20 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 57,60 TL, aylık bin 728,00 TL olarak tespit edildi.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırının 9 bin 46,20 TL olduğuna işaret eden Bengihan, “Asgari ücrete 1 Ocak tarihi itibariyle yapılan artışa rağmen Türk Lirasında meydana gelen değer kaybı nedeniyle alım gücü sürekli gerilemiştir” dedi.

Bengihan, şöyle devam etti:

“Şöyle ki; 2021 yılının Mart ayında 3 bin 828 TL olan asgari ücret 332 Sterline denk gelirken bugün 6 bin 90 TL olan asgari ücret 295 Sterline gerilemiştir. Ülkemizde birçok mal ve hizmetin fiyatı dövize endeksli olduğu göz önüne alındığında asgari ücretlinin alım gücünün yükselmediği, aksine hızla eridiği görülmektedir.

İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Haziran ayında yüzde 9,54 son 6 ayda yüzde 56,76 bir yılda yüzde 110,42 enflasyon meydana gelmiştir. Özellikle elektriğe, akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür.”

-“Sadece asgari ücretliler değil orta düzeyde maaş alanlar ve ailelerinin dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmadı”

Bu şartlar altında sadece asgari ücretliler değil orta düzeyde maaş alan kamu ve özel sektör çalışanlarının ve ailelerinin dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmadığını belirten Bengihan, “Hükümet edenler dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünü koruyucu tedbirler almak yerine kaşıkla verdiklerini kepçeyle alarak zaten zorda olan bu kesimleri adeta sefalete doğru sürüklemektedir” ifadelerini kullandı.

Bengihan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun acilen toplanıp açlık sınırının çok altında kalan asgari ücreti en az hayat pahalılığı oranında attırmasını talep etti.