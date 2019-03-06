Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KTAMS GREV YAPIYOR
KTAMS GREV YAPIYOR

KTAMS GREV YAPIYOR

KTAMS, Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde grev yapıyor

A+A-

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde, binanın kullanılamaz durumda olması nedeniyle bugün grev yapıyor.

Grev, 09.00-11.00 saatleri arası uygulanacak.Sendika Başkanı Güven Bengihan, yeni bir bina için imzalanan protokolü hatırlatarak yetkililere bir aylık süre tanıdıklarını ancak geçen sürede konuya önem verilmemesi üzerine grev kararı aldıklarını belirtti.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.