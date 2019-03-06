KTAMS GREV YAPIYOR

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde, binanın kullanılamaz durumda olması nedeniyle bugün grev yapıyor.

Grev, 09.00-11.00 saatleri arası uygulanacak.Sendika Başkanı Güven Bengihan, yeni bir bina için imzalanan protokolü hatırlatarak yetkililere bir aylık süre tanıdıklarını ancak geçen sürede konuya önem verilmemesi üzerine grev kararı aldıklarını belirtti.