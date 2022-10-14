KTAMS, ilk atama ve terfi münhalleri ilan edilmediği gerekçesiyle eyleme gitti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Meclis kadrolarıyla ilgili ilk atama ve terfi münhalleri ilan edilmediği gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi’nde 2 saatlik grev gerçekleştirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan greve ilişkin Kamu Hizmeti Komisyonu önünde basın açıklaması yaptı.

Bengihan, KHK’nın keyfi kararlar aldığını iddia ederek, bu kararların mağduriyet yarattığını öne sürdü..

Bengihan, KHK Başkanı’nın ‘Meclisten önce kendi yasasının seçim yasaklarına takılmadan geçmesi gerektiği ve yasanın geçmemesi durumunda meclisin taleplerini yerine getirmeyeceği’ şeklinde bir tavır içerisinde olduğunu da iddia etti.

Bengihan, “Bu yönetim anlayışı doğru değildir bu yönetim anlayışı komisyonun güvenilirliğini, itibarını ve şeffafflığını yitirir, bu tavır devam ederse bu eylem şekilleri de devam edecek, her türlü demokrasi dışı adaletten uzak tavırlar protesto edilecek..En önemlisi keyfi uygulama yapılamaz. ” dedi.

BRT