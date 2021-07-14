KTAMS, Radyoloji Servisi’nde grev başlattı
KTAMS, Radyoloji Servisi’nde grev başlattı
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), sağlık alanında yaşanan sorunlara çözüm üretilmediği gerekçesiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Radyoloji Servisi’nde saat 08.00’de grev başlattı.
Grev, 08.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.
KTAMS, saat 10.00’da Sağlık Bakanlığı önünde konuyla ilgili basın açıklaması yapacak.
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