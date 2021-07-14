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KTAMS, Radyoloji Servisi’nde grev başlattı

KTAMS, Radyoloji Servisi’nde grev başlattı

KTAMS, Radyoloji Servisi’nde grev başlattı

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), sağlık alanında yaşanan sorunlara çözüm üretilmediği gerekçesiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Radyoloji Servisi’nde saat 08.00’de grev başlattı. 

Grev, 08.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak. 

KTAMS, saat 10.00’da Sağlık Bakanlığı önünde konuyla ilgili basın açıklaması yapacak. 

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