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KTAMS VE KAMU-SEN GREV BAŞLATTI

KTAMS VE KAMU-SEN GREV BAŞLATTI

Merkezi Cezaevi’nde grev!

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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Merkezi Cezaevi’nde grev başlattı.

Konuyla ilgili KTAMS’tan yapılan açıklamada, grevin Haziran ayında aylık çalışma saatlerinin üzerinde çalıştırılan Merkezi Cezaevi çalışanlarına alacaklarının sadece yüzde 50’sinin ödenmesi nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Dün saat 13.00’de başlayan grevin çalışanın sorunlarına çözüm üretilinceye kadar süreceği bildirildi.

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