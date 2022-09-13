KTAMS ve KAMUSEN, Kamu Hizmeti Komisyonu önünde eylem ve basın açıklaması yaptı

Gardiyan alımları ile ilgili mülakat sırasında Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı odasını işgal etmelerinden dolayı polis tarafından gözaltına alınan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)Başkanı Güven Bengihan ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Kamu Hizmeti Komisyonu önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Güven Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanıı Ömer Köseoğlu’nun göreve geldiği günden itibaren sorun yaratmaya başladığını ileri sürdü.

Bengihan, eski KHK Başkanı ve yöneticilerinin komisyona ‘şeffaflık’ getirdiğini, mevcut komisyon başkanı Köseoğlu ve ekibinin var olan düzeni bozduğunu savundu.

Güven Bengihan, usülsüz atamaların olduğunu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın devlet dairelerine atadığı bürokratların isimlerini tekrardan gözden geçirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da yapılanların ‘demokrasiye vurulan bir darbe’ niteliği taşıdığını söyledi ve “Bizleri itibarsızlaştırma adına her türlü usülsüzlükler yapılıyor” dedi.

Atan, KHK’nın yaptığı sınavların şaibeli olduğu suçlamasında da bulundu.

Konuşmaların ardından Sendika temsilcileri, uygulamanın İyi İdare Yasasının Katılım ve Açıklık ilkelerine aykırı olduğunu savunan ve gerekçeli bilgi talep eden dilekçeyi Köseoğlu’na sundu.

BRT