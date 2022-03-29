KTAMS, Yerel yönetimler reformunu eleştirdi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Yerel Yönetim Reformuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu…

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, halkın ekonomik olarak çok zor bir süreçten geçtiğini anımsatarak, hükümetin ise bunlara kulak tıkayarak “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısını” Meclis gündemine getirdiğini ifade etti.

Hükümetin, devletin omurgası olan Anayasa’yı hiç tereddüt etmeden çiğnediğini öne süren Bengihan, “Hukukun üstünlüğü ilkesini ihlâl eden yönetenler, vatandaştan yasalara uymasını nasıl bekleyebilirler.” ifadelerini kullandı.

Bengihan, açıklamasında “UBP-DP-YDP hükümetinin devlet yönetme ciddiyetinden uzak bu tutumunu şiddetle kınar, hukukun üstünlüğü ilkesine saygılı olmaya davet ederiz” ifadelerine de yer verdi.