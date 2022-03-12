KTAMS, zamlara dur demek için "zam ateşini” yakacağını duyurdu.
KTAMS, zamlara dur demek için bugün saat 17:00’de KTAMS binası önünde toplanıp "zam ateşini” yakacağını duyurdu.
A+A-
KTAMS, zamlara dur demek için bugün saat 17:00’de KTAMS binası önünde toplanıp "zam ateşini” yakacağını duyurdu. Sendika , zamlardan rahatsızlık duyan ve tepki koymak isteyen tüm halkı sendika önünde olmaya davet etti
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.