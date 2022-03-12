Lefkoşa8 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KTAMS, zamlara dur demek için "zam ateşini” yakacağını duyurdu.
KTAMS, zamlara dur demek için "zam ateşini” yakacağını duyurdu.

KTAMS, zamlara dur demek için "zam ateşini” yakacağını duyurdu.

KTAMS, zamlara dur demek için bugün saat 17:00’de KTAMS binası önünde toplanıp "zam ateşini” yakacağını duyurdu.

A+A-

KTAMS, zamlara dur demek için bugün saat 17:00’de KTAMS binası önünde toplanıp "zam ateşini” yakacağını duyurdu. Sendika , zamlardan rahatsızlık duyan ve tepki koymak isteyen tüm halkı sendika önünde olmaya davet etti

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.