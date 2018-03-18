KTAMS’ın yeni yönetimi dün belirlendi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) dün gerçekleştirdiği 36. Olağan Genel Kurul’da yeni yönetimini belirledi.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, 30 kişilik yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Güven Bengihan, Ülfet Kral, Emete Taşkan, Firdevs Bladanlı, Mehmet Oytam, Serman Yiğit, Deniz Tuğberk, Muzaffer Sevim, Şaziye Şaban Ataser, Devrim Barçın, Ebru Şerebet, Ahmet Katrancıoğlu, Devrim Karaman, Ahmet Asoğlu, Zehra Çiçekli, Gökhan Tozan, Oya Adsız Maraşuna, Ayşe Çağsın Baysalhan, Hüseyin Kocadal, Altay Alaminyolu, Didem Bülbülcü Aliusta, Asım Kamacı, M.Salih Tabur, Mustafa Yaşlı, Recep Yamuk, Osman Özkoraltay, Onay Hacıküçük, Fırat Başpınar, Çağın Oytaç, Ayşe Çetiner.”

Onur Kurulu’nda ise Ahmet C. Musaoğulları, Mehmet Biliz, Serdar Cesurer, Öcal Fatih Kutrafalı ve İbrahim Solmazcan’dan oluştu.