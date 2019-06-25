KTAMS'TAN EYLEM UYARISI!

KTAMS, sağlık çalışanlarının ek mesai ücretleri ödenmezse eyleme başlayacaklarını duyurdu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), sağlık çalışanlarının dört aylık ek mesai ücretlerinin ödenmediğini belirterek, sorunun derhal çözülmemesi halinde ek mesai yapmama eylemine başlayacaklarını duyurdu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), sağlık çalışanlarının dört aylık ek mesai ücretlerinin ödenmediğini belirterek, sorunun derhal çözülmemesi halinde ek mesai yapmama eylemine başlayacaklarını duyurdu.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yazılı açıklamasında, sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için günlük çalışma saatleri dışında çalışmayı gerektiren nitelikteki görevleri yerine getiren sağlık çalışanlarına 6/2009 sayılı Sağlık Çalışanları Yasası’nda belirtilen kurallar çerçevesinde ek mesai ödeneği verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Yasanın ek çalışma ve nöbet ödeneği hakkını düzenleyen 25. maddesinin 4. fıkrasının “Ek çalışma ödeneği, ücret dışında herhangi bir yolla karşılanamaz ve en geç bir ay içinde ödenir” demesine rağmen Sağlık Çalışanlarının şu anda dört aylık ek çalışma alacaklarının biriktiğini vurgulayan Bengihan, “Bu gecikmenin nedeninin her defasında ek mesai hesaplamalarında yapılan hatalar olduğu öne sürülmektedir. Bu gerekçe sendikamız tarafından kesinlikle kabul edilemez. Eğer bir yerde sürekli hata yapılıyorsa bu hatayı yapanlar hakkında Sağlık Bakanlığının soruşturma açması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Bengihan, sağlık çalışanlarının ailelerinden ve sosyal yaşantılarından ödün vererek fedakarca hizmet verdiğini dile getirerek, “Bunun karşılığında alacakları ek mesai ücretinin zamanında ödenebilmesi için sorunun kaynağı neredeyse derhal müdahale edilip bu sorun çözülmelidir. Aksi halde çalışanlar ek mesai yapmama eylemine başlayacaklardır” dedi.

Bengihan, insan hayatıyla doğrudan ilgili sağlık alanında hizmet alanlar açısından telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaşanmaması için konuyla ilgili herkesi sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.