KTFF’den hakemle ilgili açıklama

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu,bir futbol hakeminin karıştığı olayla ilgili olarak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada;”Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bağlı futbol hakemlerimizden biri talihsiz bir olaya karışmıştır..

Bu talihsiz olay neticesinde hakemimiz gerek görev başındaki polis memurlarına gerekse de basın mensuplarına ağıza alınmayacak küfürlerde bulunmuş ve hakaret etmiştir.

Ülke futbolunu yöneten kurum olarak görev başındaki polis memuruna ve basın mensuplarına yapılan bu hareketleri tasvip etmemiz mümkün değildir.

KTFF,disiplin soruşturması başlatmış ve konuyu ilgili kurullarına iletmiştir’ifadelerine yer verildi.