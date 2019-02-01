KTHY DAVASI 13 ŞUBAT'A ERTELENDİ

KTHY’nin satılan binasından elde edilen gelirin hangi yasa tahtında dağıtılacağı ve tasfiye memurunun hangi yolu izleyeceğiyle ilgili dava bugün yeniden görüşüldü.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Talat Usar huzurunda görüşülen davanın bugünkü duruşmasında, Maliye Bakanlığı, Şirketler Yasası uyarınca alacakların dağıtılmasında öncelik sahibi personel ve İhtiyat Sandığı’na ödenmek üzere 15 Milyon TL teklifinde bulundu.

Mahkeme, Maliye Bakanlığı’nın teklifini değerlendirmek ve ilgili sendikaların üyeleriyle görüş alışverişi yapmak için süre istedi.

Geçen duruşmada 9 Milyon TL ödeme teklifiyle gelen Maliye Bakanlığı bu duruşmada teklifi 15 Milyon TL’ye yükseltti.

KTHY duruşması 13 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak.