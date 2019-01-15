KTOB GENEL KURULU YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yerli istihdam teşvikinin sadece turizm sektörüne değil sanayi sektörüne, mağazalara, marketlere, sağlık, tarım ve hayvancılık alanına da uygulanacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin Genel Kurulu’nda turizmde, yerli istihdam teşvikine yönelik düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.

Ülkede 17 bin 357 turizm emekçisinden 3 bin 584’ünün KKTC, 13 bin 773’ünün ise Türkiye ve diğer ülkelerden olduğunu belirten Çeler, Kuzey Kıbrıs’ın sadece turizm sektörüyle, sadece asgari ücret üzerinden ödeme varsayımıyla yabancı işgücüyle yılda 377 milyon TL’yi yurtdışına gönderdiğini anlattı.

Bunun önüne geçmek için Turizm ve Çevre Bakanlığı ve sektör temsilcileriyle ek maaş desteği projesi hazırlandığını hatırlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, KKTC vatandaşlarının maaş yetersizliği,uzun çalışma saatleri, iş güvencesinin bulunmaması ve sosyo kültürel olarak bu sektörde çalışmayı kabullenmemesi nedeniyle sektörde çalışmaktan kaçındığını dile getirdi.

Bu tabloyu yıkmak için, bakanlık olarak sektörde işe yeni başlayacak ve halen çalışmaya devam eden yerli işgücüne, direkt maaş desteği vermeye yönelik çalışma yaptıklarını söyleyen Çeler, Başsavcılıktan onay alan ve hükümetin onayına sunulacak bu tüzükle, sektörde yerel işgücüne 500 ila 900 TL ek maaş desteği verileceğini anlattı.

Bunun yanında sektörde çalışacak yerel işgücünün haklarının korunması ve güvencede hissetmesi için, toplu iş sözleşmesi ve sendikalaşmanın teşvik eidleceğini vurgulayan Bakan Çeler, bu konunun özel sektörü endişelendirdiğini, ancak bakanlık olarak sektör temsilcileriyle biraraya gelerek bu konudaki önyargılarını aşmak istediklerini anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, yeni başlayan ya da mevcut her bir KKTC vatandaşının 2 yıl boyunca tüm sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinin kendileri tarafından karşılanacağını dile getirdi.

Bakan Çeler, çalışan ve işverene yönelik bu teşvikler yanında,Turizm ve Çevre Bakanlığı, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, OTEM ve sektördeki örgütlerle işbirliği içinde kalifiye eleman yetiştirmek için çalışma yapacaklarını ifade etti.

İstihdam destek merkezi fonunun hazırlanacak tüm bu projelere destek sağlayacağını dile getiren Çeler, “Biz KKTC vatandaşı kalifiye turizm personelini yaratacağız, sizler de onları işe alacaksınız” dedi.

Asgari ücretli KKTC vatandaşı personelin aylık ihtiyat sandığı sosyal sigorta giderinin kişi başı bin 13 TL olduğunu anımsatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler,100 KKTC vatandaşı personeli bulunan bir işletmenin bu teşvik sistemiyle yılda 1 milyon 250 bin TL’nin cebinde kalacağını kaydetti.

Bu teşviğin sadece turizm sektörüne değil sanayi sektörüne mağazalara marketlere, sağlık tarım ve hayvancılık alanına da uygulanacağını anlatan Çeler, “Bunu uygulamaya koyduğumuzda en azından ciddi ekonomik bir kriz öngörülen 2019, işverene bir ilaç olacaktır” dedi.