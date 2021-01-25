KTOEÖS, Bakanlık ve Üst Kurul kararlarını protesto etti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları protesto etti.

Güzelyurt Meslek Lisesi’nde basına açıklamada bulunan sendika başkanı Tahir Gökçebel, alınan kararların okullarda kaos yarattığını savunarak, toplumun genelinin sağlık ve güvenlik açısından tehdit altına atıldığını iddia etti…

Gökçebel, tüm okullarda öğrencilerin bir kısmının okullara gitmediğinin saptandığını belirterek, “örneğin Güzelyurt Meslek Lisesindeki 281 öğrenciden sadece 126’sı okula gitti. Bu okulun Lapta- Karşıyaka bölgesinden 94 öğrencisi var.

Öğrencilerin ise nasıl online eğitim yapacağı net değil” dedi… Sendika olarak ilk günden itibaren bulaş temas protokolü oluşturulmasını talep ettiklerini anımsatan Gökçebel, risk gurubunda olan öğretmen ve öğrencilere ve online eğitime ulaşamayan öğrencilere yönelik çalışma bulunmadığını iddia etti.

Sendika Genel Sekreteri Selma Eylem de işbirliği ve katkıya hazır olduklarını vurgulayarak, bilimsel olarak alınacak kararlara uyulması gerektiğine işaret etti…

BRTK