KTOEÖS: Öğretmenler online eğitim için hazır

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, öğretmenlerin online eğitim için hazır olduğunu ve bugünden itibaren eğitime başladığını açıklayarak, hükümete okullar ve eğitim konusunda sorular sordu.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel tarafından yapılan yazılı açıklamada, “UBP-DP-YDP hükümetinin basiretsizliği, iş bilmezliği, Garagöz-Hacivatı oynaması devam ettiği bu dönemde de kamusal eğitim gailemiz sürmektedir. Bu amaçla aylardır Eğitim Bakanlığına kapanma dahil gerekli tüm hazırlıkları yapmaları için çağrı yapıp uyarmamıza rağmen hazırlık yapılmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

KTOEÖS Başkanı Gökçebel açıklamasında, yalnızlığa mahkûm edilen öğretmenlerin her şeye rağmen online eğitim için hazırlandıklarını ve bugünden itibaren eğitimde daha fazla kayıp yaşanmaması adına eğitime başlandığını belirtti. Hükümetin bulaşı kontrol altına alması için oluşturulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni ortadan kaldırdığını öne süren Gökçebel, “İç bulaşın artarak devam ettiği son günlerde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı bazı kararları ortadan kaldıran UBP-DP-YDP Hükümeti acaba kime hizmet etmektedir?” diye sordu.

“BULAŞ-TEMAS PROTOKOLÜNÜZ NEREDEDİR?”

Toplumun hükümete güveninin gittikçe bittiğini öne süren Gökçebel, hükümetin risk grubunda olan öğretmen ve öğrenciler için aşı planı sordu. Gökçebel ayrıca, “Bulaş-Temas Protokolünüz nerededir? Okullar için planlı, programlı PCR testi uygulamanız, verileriniz nerededir?” sorularını Hükümete, Sağlık Bakanına ve Eğitim Bakanına soran Gökçebel, okul sağlığı ve güvenliği için alınan önlemler, eğitimde eşitsizlikleri azaltacak önlemler ve uzaktan eğitim altyapısı ve müfredat ile ilgili bilgi istedi.