KTOEÖS, pandemi konusunda hükümeti eleştirdi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, pandemi süreciyle ilgili hükümeti eleştirdi.

Pandemi hastanesinin hala daha yapılmamasını eleştiren Gökçebel, karantinasız girişler nedeniyle halkın hayatı ile “umursamaz bir tavırla kumar oynandığını” savundu.

Gökçebel açıklamasında şunları kaydetti:

“Halkımıza çağrımızdır; hükümet edenlerin canımız ile oynamasına seyirci kalınmamalıdır. Fiili olarak biten bir hükümetin halkımıza daha fazla zarar vermesine seyirci kalınmamalıdır.

KTOEÖS olarak halkımıza yönelik bu tehdidi oluşturanlara, seyirci kalanlara, seyirci kalmayacağımız bilinmelidir. Olası kötü bir senaryodan fütursuzca davranan hükümeti sorumlu tutacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.”