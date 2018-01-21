KTOEÖS YARIN CUMHURİYET MECLİSİ ÖNÜNDE EYLEM YAPACAK

Eylem saat 10.00’da başlayacak.

Sendikadan yapılan açıklamada, “And içecek milletvekillerine anayasal haklarımız olan ‘demokratik, çağdaş toplum; nitelikli, laik eğitim; saygın, aydın, özgür öğretmen; insanca geçim ve yaşam’ haklarımıza, dayatmalara ve toplumsal varoluşumuza karşı yapılan saldırılar karşısında dik durmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatacağız” ifadeleri kullanıldı.