KTOEÖS YARIN CUMHURİYET MECLİSİ ÖNÜNDE EYLEM YAPACAK
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapacak.
A+A-
Eylem saat 10.00’da başlayacak.
Sendikadan yapılan açıklamada, “And içecek milletvekillerine anayasal haklarımız olan ‘demokratik, çağdaş toplum; nitelikli, laik eğitim; saygın, aydın, özgür öğretmen; insanca geçim ve yaşam’ haklarımıza, dayatmalara ve toplumsal varoluşumuza karşı yapılan saldırılar karşısında dik durmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatacağız” ifadeleri kullanıldı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.