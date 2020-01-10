KTOEÖS’DEN BASIN AÇIKLAMASI

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bir basın kuruluşunda Şehit Turgut Ortaokulu’yla ilgili olarak çıkan asılsız iddiaları protesto etti.

Sendika yetkilileri ve öğretmenler Şehit Turgut Ortaokulu önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Sendika adına söz alan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eğitimin ve bunun temeli ve uygulayıcısı olan öğretmenlerin bir toplumun geleceğini şekillendirmede en önemli unsur olduğunu belirterek, buna karşılık öğretmenlerin eğitim sistemindeki aksaklıkların sorumlusu olarak gösterilip itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Eylem, tüm sıkıntılarla sendikasıyla örgütlü mücadele veren öğretmenlere ve kamusal eğitime, asılsız iddialarla zarar verilmeye çalışıldığını kaydederek, Şehit Turgut Orta okuluyla ilgili olarak da asılsız iddialar yayınlandığını ifade etti.

Şehit Turgut Ortaokulu’nda eksik öğretmen kadrosu olmadığını ve öğretmenler ile okul idaresinin görevini layıkıyla yaptığına işaret eden Eylem, böyle asılsız haberlerin yapılmasındaki amacın ne olduğunu ve Bakanlığın öğretmeni itibarsızlaştıran haberlerle ilgili ne yapacağını merak ettiklerini söyledi.

Eylem, KTOEÖS olarak tüm itibarsızlaştırma politikalarına karşı mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, Eğitim Bakanlığını göreve davet etti.