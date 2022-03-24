KTÖS, Cihangir-Düzova İlkokulu’ndaki eylem ve grevi askıya aldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Cihangir-Düzova İlkokulu’ndaki eylem ve grevi askıya aldı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Mali Sekreteri Mustafa Baybora tarafından yapılan yazılı açıklama ile 21 Mart Pazartesi gününden beri Cihangir-Düzova İlkokulu’nda başlatılan eylem ve grevin kaldırıldığı belirtildi.

Baybora, açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili kişiyle ilgili soruşturma başlatmasından dolayı grevin askıya alındığını belirtti ve oluşacak olan herhangi bir olumsuz durumda konuyu yeniden gündeme getireceklerini kaydetti.

KTÖS, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Cihangir-Düzova İlkokulu’nda görevlendirmiş olduğu okul hademesinin okuldaki çalışma barışını bozduğu gerekçesiyle greve gitmişti.

BRTK